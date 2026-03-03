Dolar
43.96
Euro
51.30
Altın
5,312.01
ETH/USDT
1,995.00
BTC/USDT
68,060.00
BIST 100
13,296.03
Podcast

Trump’ın bir planı var mı?

ABD Başkanı Trump’ı, İran’a savaş açmaya İsrail mi sürükledi? Trump İran’da ne hedefliyor? ABD halkı savaşı nasıl karşıladı? Savaşın uzamasından en çok kim zarar görecek? AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı
Türkiye ve dünya gündemi
JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Beşiktaş'ta çarpışan İETT otobüsü ile servis minibüsünün şoförleri yaralandı

