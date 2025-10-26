Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum
İnsan hakları avukatı Sahar Francis: Filistinli tutuklulara karşı işlenen suçlar hukuken soykırım kapsamına giriyor
Filistinli insan hakları avukatı ve Addameer (Vicdan) Derneği Genel Müdürü Sahar Francis, İsrail'in "Filistinli tutuklulara karşı işlediği suçların hukuken soykırım kapsamına girdiğini" söyledi.
Gazze Mahkemesine katılan ABD'li akademisyen Finkelstein: Ben de Yahudi'yim ancak siyasi duruşum nedeniyle dışlandım
Gazze Mahkemesi üyeleri, nihai kararı istişare etmek üzere toplandı
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi üyeleri, nihai kararını açıklamak üzere kapalı oturumda bir araya geldi.
Gazze Mahkemesi üyeleri, nihai kararını duyurdu
Gazze Mahkemesi'nin nihai kararında, "İsrail, kökleri siyonizmin üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde, Gazze'deki halka soykırım uyguluyor." ifadesine yer verildi.