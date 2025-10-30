Dolar
Podcast

Hollanda seçimleri, göçmenler için ne ifade ediyor?

Hollanda’da ani erken seçimlerin Avrupa geneli ve göçmen nüfus için hangi mesajları verdiğini Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Zeliha Eliaçık anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Hollanda seçimleri, göçmenler için ne ifade ediyor?

