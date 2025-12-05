Dolar
logo
Podcast

Assalam Vakfı, Zanzibar’da sürdürülebilir üretimi nasıl kurdu?

Ümmühan Atak  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Assalam Vakfı, Zanzibar’da sürdürülebilir üretimi nasıl kurdu?

Ankara

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı özerk yönetim bölgesi Zanzibar Adası'nda 8 yıl önce kurulan Assalam Community Foundation (ACF), yerel halka ‘kendi kendine yetme’ becerileri kazandırıyor. Turizm cenneti Zanzibar'da faaliyet gösteren vakfın faaliyetlerini, ‘PEACE’ modelini ve permakültür çiftliklerini Assalam Vakfı Kurucusu ve Yöneticisi Hatice Çolak Ali ile konuştuk.

