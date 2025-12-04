Sosyal medyada artan ‘tek taraflı ilişkiler’ ne kadar tehlikeli?
Ankara
Sosyal medyaya yansıtılan ‘mükemmel’ hayatlar ve çok takipçili fenomenlere duyulan karşılıksız sevgi ve bağlanmalar… Sosyal medyada artan tek taraflı ilişkilerin sosyal hayata yansıması ve bireylerde oluşturduğu sorunları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Psikoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.