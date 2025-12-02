Bayraktar KIZILELMA’nın tarihi uçuş testinde neler yaşandı?
Ankara
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, havacılık tarihinde bir ilke imza atarak görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu hedefi vurdu. Testin teknik ayrıntılarını ve savunma sanayii açısından önemini Anadolu Ajansı Savunma ve Teknoloji Haberleri Müdürü Göksel Yıldırım aktardı.