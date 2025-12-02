Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da "Eşit ve Tam Katılım İçin Güçlü Aile: 2025 Aile Yılı Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Podcast

Bayraktar KIZILELMA’nın tarihi uçuş testinde neler yaşandı?

Betül Sümeyye Us  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Bayraktar KIZILELMA'nın tarihi uçuş testinde neler yaşandı?

Ankara

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, havacılık tarihinde bir ilke imza atarak görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu hedefi vurdu. Testin teknik ayrıntılarını ve savunma sanayii açısından önemini Anadolu Ajansı Savunma ve Teknoloji Haberleri Müdürü Göksel Yıldırım aktardı.

