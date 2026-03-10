Dolar
44.05
Euro
51.26
Altın
5,170.65
ETH/USDT
2,055.60
BTC/USDT
70,403.00
BIST 100
13,145.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Podcast

“Asylum” dizisinde mülteci konusu neden distopya üzerine kurgulandı?

Ümmühan Atak  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
“Asylum” dizisinde mülteci konusu neden distopya üzerine kurgulandı?

İstanbul
TRT’nin uluslararası dijital platformu Tabii’de yayınlanan Asylum adlı dizi, mültecilerin yaşadığı baskıyı ve adaletsizlikleri çarpıcı bir dille anlatıyor. Distopik bir anlatımın tercih edildiği dizide geçen metaforları ve dizinin hazırlık sürecine dair detayları Asylum’un senaryosunu kaleme alan Senarist ve Yönetmen Ümit Cihan Canpolat’a sorduk.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
TİHEK'ten vakıf üniversitesindeki din ve inanç temelli ayrımcılık iddialarına ilişkin açıklama
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşması başladı

Benzer haberler

“Asylum” dizisinde mülteci konusu neden distopya üzerine kurgulandı?

“Asylum” dizisinde mülteci konusu neden distopya üzerine kurgulandı?

İran’da seçilen yeni ‘rehber’ kırılma noktası mı?

İnsan zekası mı yapay zeka mı üstün?

19. yüzyılda çizilen Kudüs haritaları şehri nasıl tasvir etmişti?

19. yüzyılda çizilen Kudüs haritaları şehri nasıl tasvir etmişti?

Trump İran’da Kürt kartını oynayabilir mi?

Trump İran’da Kürt kartını oynayabilir mi?
OpenAI ve Pentagon anlaşmasının detayları neler?

OpenAI ve Pentagon anlaşmasının detayları neler?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet