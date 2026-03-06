Dolar
19. yüzyılda çizilen Kudüs haritaları şehri nasıl tasvir etmişti?

Betül Sümeyye Us  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
19. yüzyılda çizilen Kudüs haritaları şehri nasıl tasvir etmişti?

İstanbul
Kudüs’ün tarihsel süreçteki haritalandırma çalışmaları nasıl başlamış? 19. yüzyılda çizilen Kudüs haritaları şehri nasıl tasvir etmiş? Batılı zihniyet ideolojik bir ‘metin’ olarak Kudüs haritalarını hangi yöntemlerle kurgulamış? 19. yüzyılda Osmanlı'da nasıl bir Kudüs vardı? Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Avcı ile konuştuk.

