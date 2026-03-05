Dolar
Podcast

Avrupa, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına nasıl bakıyor?

05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Avrupa, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına nasıl bakıyor?

Ankara

Dünyanın birçok ülkesinin tepkiyle karşıladığı İsrail ve ABD’nin İran’a karşı saldırılarına Avrupa devletlerinden pasif tepkiler geldi. İspanya dışındaki Avrupa devletleri daha yumuşak açıklamalar yapmayı tercih ettiler. Detayları AA Brüksel Muhabiri Selen Valente ile konuştuk.

