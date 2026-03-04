Dolar
Podcast

Çocuklar suça neden ve nasıl karışıyor?

Betül Sümeyye Us  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Çocuklar suça neden ve nasıl karışıyor?

İstanbul

Hazar Derneği tarafından düzenlenen “Suça Sürüklenen Çocuklar: Fail mi, Kurban mı?” başlıklı çalıştayda, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenler ve çözüm yolları ele alındı. Çalıştayın öne çıkan başlıklarını, tespit ve önerilerini Hazar Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu ile konuştuk.

