logo
Podcast

İran savaşında İsrail şehirleri nasıl etkilendi?

İran ile İsrail-ABD savaşı karşılıklı olarak devam ederken Telaviv başta olmak üzere İran’ın İsrail’e gönderdiği füze atışlarının İsrail şehirlerindeki etkisini AA Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
İran savaşında İsrail şehirleri nasıl etkilendi?

Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hafta boyunca yurt genelinde yeni yağışlı hava etkili olacak

Çin'den İsrail'e "güç problemleri çözmez" mesajı

İtalya, İran'ın Roma Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran savaşında İsrail şehirleri nasıl etkilendi?

NATO Genel Sekreteri Rutte: İran, Avrupa'da bizler için de tehdit oluşturuyor

Rusya: İran'a karşı savaş, nükleer silah üretimine yönelik eylemleri canlandırabilir

AB: Her zaman diplomatik bir çözümü destekliyoruz ancak İran'ın davranışlarını değiştirmesi gerekiyor

