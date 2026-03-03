Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
Dünya

İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı

İran Genelkurmay Başkanlığı, Umman topraklarına yönelik saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.

Ahmet Dursun  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı

Ankara

İran Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin dost ve komşu ülke Umman'ın topraklarına ve limanlarına herhangi bir askeri saldırıda bulunmadığını ifade etti.

Sabah saatlerinde Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na İHA ile saldırı düzenlenmiş, yakıt depolarından birinde hasar meydana gelmişti.

ABD-İsrail saldırılarında karşılık İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve hedefleri hedef almaya başlamıştı. İran ordusu ayrıca Suudi Arabistan'ın Ras Tenura petrol tesisine saldırıyı da yalanlamıştı.

İran basını da Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yapılan saldırının İran tarafından değil, İsrail tarafından gerçekleştirildiğini yazmıştı.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson da Suudi Arabistan ve Katar'da bombalı saldırılar planlayan Mossad ajanlarının yakalandığını öne sürmüştü.

