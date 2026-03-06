Dolar
Podcast

OpenAI ve Pentagon anlaşmasının detayları neler?

Betül Sümeyye Us  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
OpenAI ve Pentagon anlaşmasının detayları neler?

İstanbul

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin Bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardı. Peki anlaşmanın detayları neler? Yapay zekanın askeri kullanımı hangi etik ve güvenlik tartışmalarını beraberinde getiriyor? Savunma Analisti Arda Mevlütoğlu ile konuştuk.

