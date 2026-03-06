Dolar
Trump İran’da Kürt kartını oynayabilir mi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Trump İran’da Kürt kartını oynayabilir mi?

Ankara
ABD Başkanı Trump ve bakanları, İran’a niye saldırdıklarına dair çelişkili açıklamalar yapıyor. Savaştaki stratejik hedefleri de hala net değil. Şimdi de İranlı Kürtleri devreye sokarak rejimi devirmek gündeme geldi. Peki bu seçenek İran’da ABD’ye fayda sağlar mı? AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

