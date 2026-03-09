Dolar
Podcast

İran’da seçilen yeni ‘rehber’ kırılma noktası mı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Ankara
İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in öldürülmesinden sonra yerine oğlu Mücteba Hamaney seçildi. Yeni liderin savaşa ve rejimin devamlılığına etkisi ne olacak? ABD-İsrail saldırıları rejimi zayıflatıyor mu? Kürt grupların ABD-İsrail ittifakına katılma ihtimali hala geçerli mi? Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk.

İlgili konular
