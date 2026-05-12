ABD'de Demokratlar, Virginia'daki seçim bölgesi değişikliği iptal kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı ABD'de Demokrat Parti, 21 Nisan'da Virginia eyaletinde yapılan ve seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla Demokratlara Kongre'de ilave 4 sandalye kazandırması beklenen seçimleri iptal eden kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Demokrat Parti, 21 Nisan'da yapılan ve kendilerine Kongre ara seçimlerinde ilave 4 sandalye getirebilecek seçim bölgesi düzenlemesine ilişkin seçimleri "geçersiz" sayan Virginia Yüksek Mahkemesi kararını ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürdü.

Demokratlar, acil koduyla yaptıkları başvuruda, Yüksek Mahkeme'den söz konusu mahkeme kararını durdurmasını talep etti.

Yüksek Mahkeme'nin söz konusu başvuruyu ne zaman ele alacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'de "seçim bölgesi" savaşları

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde ülke genelinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" mücadelesi yaşanıyor.

Hangi partinin Kongre'ye daha fazla temsilci göndereceğini önemli ölçüde belirleyen seçim bölgesi düzenlemeleri, ABD'de "seçim bölgesi manipülasyonu" (gerrymandering) başlığı altında tartışılıyor.

Söz konusu tartışma, ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl Texas'taki Cumhuriyetçilere seçim bölgelerini yeniden düzenleme çağrısı yapması ve ağustos ayında kabul edilen yeni düzenleme ile Cumhuriyetçilerin ilave 5 Kongre sandalyesi kazandıracak bir sonuca ulaşmasıyla büyümüştü.

Daha sonra harekete geçen Demokratlar da daha güçlü oldukları eyaletlerde benzer oylamaların yapılmasını sağlayarak Kongre seçimleri öncesinde avantaj sağlamaya çalışmışlardı.

Texas'ın ardından California'da geçen yıl kasım ayında yapılan oylamadan Demokratlar, ilave 5 sandalye elde edecek bir sonuçla çıkmıştı.

Benzer oylamaların yapıldığı eyaletlerde Cumhuriyetçiler, Missouri'de 1, Ohio'da 2, Kuzey Carolina'da 1 sandalye; Utah'ta ise Demokratlar ilave 1 sandalye avantajı sağlamıştı.