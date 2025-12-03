Dolar
42.45
Euro
49.55
Altın
4,199.73
ETH/USDT
3,058.80
BTC/USDT
92,889.00
BIST 100
11,065.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

İklim krizi tarımımızı bu yıl nasıl etkiledi?

Donan meyve dalları, uzun süren kuraklık gibi iklim krizinden kaynaklanan sorunları Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
İklim krizi tarımımızı bu yıl nasıl etkiledi?

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararı
Kişisel sağlık verilerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Gaziantep'te öğretmen ve öğrencilerinin yazdığı kitabın geliri Filistin'e gönderilecek
Üsküdar'da İETT otobüsünün bir iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

İklim krizi tarımımızı bu yıl nasıl etkiledi?

İklim krizi tarımımızı bu yıl nasıl etkiledi?

Erişilebilirlik teknolojileri engellilerin hayatını nasıl kolaylaştırıyor?

Bayraktar KIZILELMA’nın tarihi uçuş testinde neler yaşandı?

Yapay zeka teknolojileri müziğe nasıl yön veriyor?

Yapay zeka teknolojileri müziğe nasıl yön veriyor?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımlarda son durum ne?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımlarda son durum ne?
İlk kolera salgını dünyada nasıl yayıldı?

İlk kolera salgını dünyada nasıl yayıldı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet