TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Adana Sivil Toplum Buluşması”nda konuşuyor.
İlk kolera salgını dünyada nasıl yayıldı?

Betül Sümeyye Us  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
İlk kolera salgını dünyada nasıl yayıldı?

İstanbul

19. yüzyılda peş peşe görülen kolera salgınlarında neler yaşandı, hangi tedbirler alındı? Salgınlar Osmanlı Devleti’ni nasıl bir diplomasi mücadelesinin içine çekti? Osmanlı’da karantina Meclisi’nin kurulması nasıl gerçekleşti? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Gültekin ile konuştuk.

