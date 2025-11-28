İlk kolera salgını dünyada nasıl yayıldı?
İstanbul
19. yüzyılda peş peşe görülen kolera salgınlarında neler yaşandı, hangi tedbirler alındı? Salgınlar Osmanlı Devleti’ni nasıl bir diplomasi mücadelesinin içine çekti? Osmanlı’da karantina Meclisi’nin kurulması nasıl gerçekleşti? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Gültekin ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.