Dolar
42.44
Euro
49.41
Altın
4,225.39
ETH/USDT
2,797.20
BTC/USDT
85,505.00
BIST 100
11,112.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımlarda son durum ne?

Betül Sümeyye Us  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımlarda son durum ne?

İstanbul
Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam derbi maçta karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İki takım da hazırlıklarını tamamlarken, gözler son haftalarda öne çıkan golcülere çevrildi. Derbi öncesi kadro durumu ve hazırlık sürecine dair tüm ayrıntıları Anadolu Ajansı Spor Muhabirleri Bozhan Memiş ve Emrah Oktay ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
DMM, savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı
Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi

Benzer haberler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımlarda son durum ne?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımlarda son durum ne?

İlk kolera salgını dünyada nasıl yayıldı?

Washington’da iki askerin vurulması, İslamofobiyi körükleyecek mi?

Kasım ayı indirimlerinde tüketiciler hangi risklerle karşı karşıya?

Kasım ayı indirimlerinde tüketiciler hangi risklerle karşı karşıya?
Ukrayna-Rusya savaşında sona mı geliniyor?

Ukrayna-Rusya savaşında sona mı geliniyor?
Dijital dünyada mahremiyeti korumak mümkün mü?

Dijital dünyada mahremiyeti korumak mümkün mü?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet