Dijital dünyada mahremiyeti korumak mümkün mü?

Dijital çağın yüzü neden ‘karanlık’? 'Dijitalizm' nedir ve metaverse neden ‘kutsal kase’ olarak tanımlanıyor? Dijital dünyada mahremiyeti korumak ve Müslüman kalabilmek için nasıl bir donanım gerekiyor? Yazar İsmihan Şimşek ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Dijital dünyada mahremiyeti korumak mümkün mü?

