ABD-İsrail’in İran saldırılarında yapay zeka nasıl kullanılıyor?
İsrail ve İran arasındaki gerilimde yapay zeka teknolojileri hedef belirleme ve saldırı süreçlerinde nasıl kullanılıyor? Otonom sistemlerin çatışma sahasına dahil olması uluslararası güvenlik ve etik tartışmalarını nasıl tetikliyor? Anadolu Ajansı Muhabiri Selman Maltaş ile konuştuk.