Dolar
44.12
Euro
50.94
Altın
5,138.19
ETH/USDT
2,045.20
BTC/USDT
69,438.00
BIST 100
13,311.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile baş başa görüştü. -VTR
logo
Podcast

ABD-İsrail’in İran saldırılarında yapay zeka nasıl kullanılıyor?

Betül Sümeyye Us  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
ABD-İsrail’in İran saldırılarında yapay zeka nasıl kullanılıyor?

İsrail ve İran arasındaki gerilimde yapay zeka teknolojileri hedef belirleme ve saldırı süreçlerinde nasıl kullanılıyor? Otonom sistemlerin çatışma sahasına dahil olması uluslararası güvenlik ve etik tartışmalarını nasıl tetikliyor? Anadolu Ajansı Muhabiri Selman Maltaş ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı
Tek kullanımlık bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak

Benzer haberler

ABD-İsrail’in İran saldırılarında yapay zeka nasıl kullanılıyor?

ABD-İsrail’in İran saldırılarında yapay zeka nasıl kullanılıyor?

İsrail’in Lübnan’daki tahliye stratejisi ne anlama geliyor?

İsrail’in Lübnan saldırılarında son durum ne?

“Asylum” dizisinde mülteci konusu neden distopya üzerine kurgulandı?

“Asylum” dizisinde mülteci konusu neden distopya üzerine kurgulandı?
İran’da seçilen yeni ‘rehber’ kırılma noktası mı?

İran’da seçilen yeni ‘rehber’ kırılma noktası mı?
İnsan zekası mı yapay zeka mı üstün?

İnsan zekası mı yapay zeka mı üstün?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet