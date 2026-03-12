Dolar
44.11
Euro
51.12
Altın
5,181.12
ETH/USDT
2,070.30
BTC/USDT
70,434.00
BIST 100
13,312.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Podcast

İsrail’in Lübnan’daki tahliye stratejisi ne anlama geliyor?

Betül Sümeyye Us  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
İsrail’in Lübnan’daki tahliye stratejisi ne anlama geliyor?

İstanbul

İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı operasyonlar Lübnan’ı bir ateş çemberine sürükledi. Bölgede insani kriz derinleşirken, saldırıların perde arkasında hangi stratejik hedefler yatıyor? Siyasi belirsizlik ve göç dalgasının gölgesindeki Lübnan’ı ne bekliyor? Detayları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Yıldız ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif" sempozyumu düzenlendi
Türkiye-Pakistan Kapsamlı Uluslararası Simülasyon Tatbikatı yapıldı
Kullanılmayan banka hesaplarının IBAN dolandırıcılığı olaylarına karşı kapatılması uyarısı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım
MSB: Yunanistan'ın girişimleri komşuluk-müttefiklik ilişkilerimizi zedelemektedir

Benzer haberler

İsrail’in Lübnan’daki tahliye stratejisi ne anlama geliyor?

İsrail’in Lübnan’daki tahliye stratejisi ne anlama geliyor?

İsrail’in Lübnan saldırılarında son durum ne?

“Asylum” dizisinde mülteci konusu neden distopya üzerine kurgulandı?

İran’da seçilen yeni ‘rehber’ kırılma noktası mı?

İran’da seçilen yeni ‘rehber’ kırılma noktası mı?
İnsan zekası mı yapay zeka mı üstün?

İnsan zekası mı yapay zeka mı üstün?

19. yüzyılda çizilen Kudüs haritaları şehri nasıl tasvir etmişti?

19. yüzyılda çizilen Kudüs haritaları şehri nasıl tasvir etmişti?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet