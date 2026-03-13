Dolar
Podcast

Trump neden çıkış arıyor?

ABD Başkanı Trump’ın İran’a açtığı savaşı bitirme sinyalleri vermesinin ardında hangi faktörler var? Günde neredeyse 1 milyar doları bu savaşa harcayan ABD için deniz bitti mi? AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Trump neden çıkış arıyor?

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi
SGK "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasını yalanladı
Hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş izni verilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi'den araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama
Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddia edilen 8 zanlı yakalandı

