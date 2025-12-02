Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programında konuşuyor.
Yapay zeka teknolojileri müziğe nasıl yön veriyor?

Ümmühan Atak  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Yapay zeka teknolojileri müziğe nasıl yön veriyor?

Ankara

Yapay zeka uygulamalarıyla her gün binlerce yeni müzik üretiliyor. Farklı tarzlarda tınılar ve insan sesinden kopyalanıp bestelenen şarkılar derken, müzik piyasası da bu gelişmelerden nasibini alıyor. Yapay zeka ile müzik üretmek hangi yönleriyle heyecan verici? Hangi noktada dikkatli olmak gerekiyor? Yapay zeka ile üretilen müzikleri yorumlayan Müzisyen, Ses Eğitmeni ve Aranjör Emre Yücelen ile konuştuk.

