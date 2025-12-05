Dolar
ABD'nin, Venezuela'ya savaş açma ihtimali artıyor mu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
ABD'nin, Venezuela'ya savaş açma ihtimali artıyor mu?

Ankara

ABD askeri yığınağı zirveye ulaşırken hedefteki Venezuela’ya müdahale edilecek mi? Trump, Afrika’da hangi barış anlaşmasını imzaladı? Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışında Washington’un rolü ne? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlatıyor.

