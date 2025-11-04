Dolar
42.09
Euro
48.48
Altın
3,993.72
ETH/USDT
3,484.00
BTC/USDT
103,771.00
BIST 100
10,945.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Podcast

13. Boğaziçi Film Festivali’nde neler olacak?

Ümmühan Atak  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
13. Boğaziçi Film Festivali’nde neler olacak?

Ankara

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "13. Boğaziçi Film Festivali", kapsamlı bir programla sinemaseverlerle buluşacak. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin detaylarını Festival Başkanı Ogün Şanlıer ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Norm kadro fazlası öğretmenlerin başka ilçelere resen atanmasına mahkemeden ret
Hac kurası yarın çekilecek
Mobil Sosyal Hizmet Merkezleri ile 226 bin 668 vatandaşa ulaşıldı
Yargıtay, daire girişine kamera yerleştirip kayıt alan apartman yöneticisine verilen cezayı onadı
Aile Yılı'nda devlet himayesindeki 1201 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

Benzer haberler

13. Boğaziçi Film Festivali’nde neler olacak?

13. Boğaziçi Film Festivali’nde neler olacak?

Sudan’da sivillere karşı yapılan saldırılar nelere sebep olabilir?

Trump’ın beklenmedik nükleer çıkışı uzmanları neden kaygılandırdı?

Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik vizyonu nasıl bir ‘üçüncü yol’ sunuyor?

Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik vizyonu nasıl bir ‘üçüncü yol’ sunuyor?
Otizm ve gelişimsel farklılıklara karşı hak temelli sosyal politikaların önemi ne?

Otizm ve gelişimsel farklılıklara karşı hak temelli sosyal politikaların önemi ne?
Hollanda seçimleri, göçmenler için ne ifade ediyor?

Hollanda seçimleri, göçmenler için ne ifade ediyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet