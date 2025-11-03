Dolar
42.05
Euro
48.48
Altın
4,004.94
ETH/USDT
3,726.70
BTC/USDT
108,160.00
BIST 100
11,118.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Sudan’da sivillere karşı yapılan saldırılar nelere sebep olabilir?

Rejim muhalifi Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) son ilerleyişinde büyük savaş suçlarının işlendiği bildirildi. Savaşın kökeni ve muhtemel sonuçlarını ORSAM’dan Dr. Kaan Devecioğlu ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Sudan’da sivillere karşı yapılan saldırılar nelere sebep olabilir?

Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor
"Toplumsal Cinsiyet Karmaşasında Kültürel Terörün Sosyalleşmesi: LGBT Lobileri Örneği" raporu yayımlandı
Anadolu Ajansının "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı
Kağıthane'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası
Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Sudan’da sivillere karşı yapılan saldırılar nelere sebep olabilir?

Sudan’da sivillere karşı yapılan saldırılar nelere sebep olabilir?

Trump’ın beklenmedik nükleer çıkışı uzmanları neden kaygılandırdı?

Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik vizyonu nasıl bir ‘üçüncü yol’ sunuyor?

Otizm ve gelişimsel farklılıklara karşı hak temelli sosyal politikaların önemi ne?

Otizm ve gelişimsel farklılıklara karşı hak temelli sosyal politikaların önemi ne?
Hollanda seçimleri, göçmenler için ne ifade ediyor?

Hollanda seçimleri, göçmenler için ne ifade ediyor?
Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçilebilecek mi?

Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçilebilecek mi?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet