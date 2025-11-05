Dolar
42.12
Euro
48.42
Altın
3,966.84
ETH/USDT
3,325.50
BTC/USDT
101,934.00
BIST 100
10,923.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Atmosferdeki sera gazları rekoru nelere yol açacak?

Ömer Faruk Çalışkan  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Atmosferdeki sera gazları rekoru nelere yol açacak?

Ankara
Dünya Meteoroloji Örgütü, 2024 yılında atmosferdeki karbondioksit birikiminin tarihsel olarak zirve yaptığını duyurdu. Küresel ısınmanın nasıl bir duruma geldiğini Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı
Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Atmosferdeki sera gazları rekoru nelere yol açacak?

Atmosferdeki sera gazları rekoru nelere yol açacak?

13. Boğaziçi Film Festivali’nde neler olacak?

Sudan’da sivillere karşı yapılan saldırılar nelere sebep olabilir?

Trump’ın beklenmedik nükleer çıkışı uzmanları neden kaygılandırdı?

Trump’ın beklenmedik nükleer çıkışı uzmanları neden kaygılandırdı?
Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik vizyonu nasıl bir ‘üçüncü yol’ sunuyor?

Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik vizyonu nasıl bir ‘üçüncü yol’ sunuyor?
Otizm ve gelişimsel farklılıklara karşı hak temelli sosyal politikaların önemi ne?

Otizm ve gelişimsel farklılıklara karşı hak temelli sosyal politikaların önemi ne?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet