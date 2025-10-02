Dolar
Podcast

İngiltere’de bu hafta: Filistin adımı, göçmen tartışmaları, sporun yankıları

Tuba Çürük  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
İngiltere’de bu hafta: Filistin adımı, göçmen tartışmaları, sporun yankıları

Ankara
Mahreç Dünya’nın bu bölümünde rotamızı İngiltere’ye çevirdik. Londra yönetiminin BM Genel Kurulu öncesi aldığı tarihi Filistin kararı, göçmenlik kurallarında gündeme gelen sıkılaştırma planları, Kral Charles’ın Vatikan ziyareti ve Kadın Ragbi takımının dünya şampiyonluğu, Galatasaray–Liverpool karşılaşmasının sahadaki yansımaları gibi gündemi renklendiren spor başlıkları. Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya ile konuştuk.

