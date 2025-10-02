Dolar
Gündem

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 16 şirkete kayyum atandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında el konulan 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Zeynep Yeşildal  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 16 şirkete kayyum atandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında suç örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konulan 16 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

