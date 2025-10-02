Türkiye, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşları için tüm girişimlerde bulunuyor
Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği teknelerde bulunan vatandaşlarının durumunu yakından takip ederken, gerekli tüm girişimleri sürdürüyor.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip edilirken, gerekli tüm girişimler yapılıyor.
- İsrail, Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
- Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
- Küresel Sumud Filosu’na dünya çapında destek
- İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail'deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, Türk vatandaşlarının ilerleyen günlerde serbest bırakılmaları bekleniyor.
Vatandaşların bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbir de alınıyor.
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.