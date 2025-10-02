Dolar
Gündem

Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bünyamin Polat, Fırat Çakır  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Bünyamin Polat/AA

Tekirdağ

Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezindeki çöpler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

