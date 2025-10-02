Dolar
41.61
Euro
48.81
Altın
3,838.78
ETH/USDT
4,455.60
BTC/USDT
120,019.00
BIST 100
11,082.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

Ali Kemal Zerenli, Salim Taş  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Filistin'e Destek Platformu tarafından Konacık Limanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında limandaki bazı tekneler Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Grup adına konuşan Feridun Özdemir, Küresel Sumud Filosu'nun yanında olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in filoya yönelik saldırısına tepki gösteren Özdemir, "Katil ve zalim bir devletin tüm Akdeniz'de korsanlık, haydutluk yapmasına göz yuman, ses çıkarmayan tüm dünya devletleri bu suça ortaktır." diye konuştu.

Özdemir, Gazze'de çocuk, bebek, yaşlı, hamile demeden öldüren İsrail'in şimdi de Akdeniz'i kaosa sürüklediğini ifade etti.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu da Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz burada, Gazze'nin yanındayız. Onlar selamete ulaşana kadar bu direnişimizi devam ettireceğiz. Bütün dünya duysun ki medeniyetler şehri Hatay susmuyor, tarafını belli ediyor." dedi.

Konuşma ve duaların ardından ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, teknelere binerek Filistin'e destek sloganları attı.

Bir süre ilçe sahili boyunca meşalelerle tur atan tekneler, etkinlik sonrası kıyıya yanaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi
"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor
Marmara Denizi'nde 5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Benzer haberler

Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi

Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi

DMM, "Küresel Sumud Filosu saldırı altındayken Türkiye'den İsrail'e ticari gemilerin gittiği" iddiasını yalanladı

İsrail'den Sumud Filosu'na terör saldırısı: Tel Aviv'i ne bekliyor?

İsrail'in alıkoyduğu Abdulsamed Turan, Küresel Sumud Filosu'na katılmak için ücretsiz izne ayrılmış

İsrail'in alıkoyduğu Abdulsamed Turan, Küresel Sumud Filosu'na katılmak için ücretsiz izne ayrılmış
Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı "Milli Teknoloji Kulüpler Birliği" çatısı altında buluşacak

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı "Milli Teknoloji Kulüpler Birliği" çatısı altında buluşacak
Fransız siyaset bilimci Burgat'tan Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlere övgü

Fransız siyaset bilimci Burgat'tan Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlere övgü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet