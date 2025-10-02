Dolar
41.60
Euro
48.89
Altın
3,857.25
ETH/USDT
4,502.20
BTC/USDT
120,874.00
BIST 100
11,082.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Uluslararası uzmanlar, Almanya'dan İsrail'e koşulsuz destek politikasına son vermesini istedi

Alman ve uluslararası uzmanlar, Almanya'ya İsrail'e koşulsuz destek politikasından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

Cüneyt Karadağ  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Uluslararası uzmanlar, Almanya'dan İsrail'e koşulsuz destek politikasına son vermesini istedi

Berlin

Almanya'nın "Staatsraeson (devlet aklı)" doktrinini terk etmesi ve bunun yerine Orta Doğu politikasını uluslararası hukuka, Alman Anayasası'na ve daha geniş tarihsel sorumluluk anlayışına dayandırması gerektiği vurgulanan bildirgeye 170'ten fazla Orta Doğu uzmanı imza koydu.

Orta Doğu uzmanları Philip Holzapfel, Daniel Gerlach ve Muriel Asseburg'un hazırladığı bildirgeye soykırım araştırmacısı Ömer Bartov, Orta Doğu uzmanı Kristin Helberg, yazar Charlotte Wiedemann, eski Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski İsrail Büyükelçisi Ilan Baruch ile çok sayıda uluslararası hukuk, siyaset bilimi ve diplomasi uzmanı destek verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Almanya'ya İsrail'e koşulsuz destek politikasından vazgeçmesi için çağrıda bulunulan bildirgede, Nazi döneminde milyonlarca Yahudi'nin katledildiği soykırım nedeniyle bu ülkenin Yahudilere karşı tarihsel sorumluluğunun olduğunun kabul edildiği belirtildi.

"Ancak bu sorumluluğun, özellikle Gazze'de devam eden savaş suçları ışığında mevcut İsrail hükümetinin tüm eylemlerine koşulsuz destek verilmesini gerektirdiği şeklinde yanlış yorumlanmaması gerekiyor." uyarısında bulunulan bildirgede Almanya'dan uluslararası hukuku dış politikasının temeline koyması, eşit haklara dayalı barış çabalarına öncelik vermesi ve 1967 sınırları içinde Filistin Devletini daha fazla gecikmeden tanıması istendi.

Öncelikle İsrail'in güvenliğine odaklanan politikanın, Almanya'nın uluslararası güvenilirliğini zedelediğine ve giderek hukuk ve anayasayla çeliştiğine işaret edildi.

Uzmanlar, ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek
Filistin'e Destek Platformu 5 Ekim'de Gazze için yürüyecek
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi

Benzer haberler

Beyaz Saray: Trump'ın Gazze planının Hamas tarafından kabul edilmesini umuyoruz

Beyaz Saray: Trump'ın Gazze planının Hamas tarafından kabul edilmesini umuyoruz

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına protestolar sürüyor

Uluslararası uzmanlar, Almanya'dan İsrail'e koşulsuz destek politikasına son vermesini istedi

Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi

Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
DSÖ, son 2 yılda Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine 1719 saldırıyı doğruladı

DSÖ, son 2 yılda Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine 1719 saldırıyı doğruladı
Filistin'e Destek Platformu 5 Ekim'de Gazze için yürüyecek

Filistin'e Destek Platformu 5 Ekim'de Gazze için yürüyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet