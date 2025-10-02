İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Türkiye genelinde protesto edildi
İsrail'in, insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Türkiye'de birçok ilde protesto edildi.
Ankara
Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.
Slogan atarak İsrail'i kınayan vatandaşlar, daha sonra tekbir getirerek, Filistinliler ve Sumud Filosu'nda yer alanlar için dualar okudu.
Meydanda oluşturulan alanda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın fotoğrafları sergilendi.
Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA
Gaziantep Kudüs Platformu Sözcüsü Murat Şahin, Sumud Filosu'na selam göndererek, şunları kaydetti:
"Biz 2 yıldır meydanlardayız. Elhamdülillah bu işi başaracağımıza da inanmıştık. Çünkü 'zafer inananların' demiştik, bugün Sumud Filosu, İsrail'in kartondan bir devlet olduğunu bize gösterdi. İsrail bizim 44 gemimize 14 saat el koyamadı. Eğer biz bu gemilerin arkasından yüzlerce gemiyle tekrar yola çıkarsak Allah'ın izniyle bu ablukayı kıracağız."
Şahin, Gazzelilerle buluşacakları günü beklediklerini dile getirerek, "Allah o günleri inşallah bize gösterecek. Tüm dünya halkını, İsrail'in zalimliği karşısında meydana çıkmaya davet ediyorum. Bize düşen bunlar ve biz buradayız." diye konuştu.
Kırşehir
Kırşehir Kudüs Platformu tarafından organize edilen "Sumud ve Gazze için yürüyoruz" etkinliğinde vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Terme Caddesi'nde toplandı.
İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto eden vatandaşlar, Gazze ve Filistin'e destek sloganları atarak, Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.
TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu İsrail'in engellediğini hatırlattı.
Fotoğraf: Serkan Güner/AA
Gazze düşerse onurların zedeleneceğini, Kudüs'ün, Gazze'nin ve Sumud'un asla yalnız olmadığını vurgulayan İnce, şöyle konuştu:
"Mescid-i Aksa'mız kirli postallarla çiğneniyor. Gazze'de çocuklar, kadınlar, masum siviller öldürülüyor. Gazze yalnızca bir şehir değildir, sabrın, direnişin adı, ümmetin izzetidir. Sumud ise Gazze'nin kalbidir. Zulme karşı direnişin denizlerdeki yansımasıdır. Sumud, ümmetin umut gemisidir. Bu filo, yalnızca ilaç ve ekmek taşımıyor. Bu filo, ümmetin vicdanını, insanlığın onurunu, Gazze'nin direniş ruhunu taşıyor. Sumud Filosu, 'Biz varız, biz buradayız, Gazze yalnız değildir' diyor."
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Gazze'nin, Filistin'in yanında olduğunu, bugün de Sumud Filosu'nun yanında yer aldığını söyledi.
Diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi.
Programa, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Adana
Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, sık sık tekbir getirdi ve İsrail aleyhine slogan attı.
Burada grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şöyle konuştu:
"Sumud Filosu'nda farklı ülkelerden, inançlardan insanlar bir araya geldi. Tek yürek oldu, dünyanın ve vicdanın sesi oldu. Umut ediyoruz bir kardeşimizin de kılına zarar gelmiş olmasın. İsrail'in bir an evvel el koyduğu aktivistlerin tamamının bırakılmasını bekliyoruz. Sumud Filosu amacına ulaşmış ve İsrail'in çöküşü dün itibarıyla başlamıştır."
Eraslan, Ulu Cami önünde Küresel Sumud Filosu'na destek çadırını kurduklarını kaydetti.
Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA
Bursa
Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan atarak, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıları kınadı.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, tekbir getirip dua etti.
Kur'an-ı Kerim ve ilahi okundu, protesto meydanda devam etti.
Fotoğraf: Burcu İnanır/AA
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen araç konvoyuyla, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından düzenlenen programda katılımcılar, Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi civarında bir araya geldi.
Burada konvoy oluşturan araçlar, Bahri Karakeçili ve Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nın ardından Firkan Tüysüz Caddesi'ndeki Gögsügüzel Mezarlığı'na geçti.
"Özgür Filistin", "Kahrolsun İsrail" ve "Sumud Filosu yanlız değildir" sloganları atan katılımcılar, tekbir getirdi.
Fotoğraf: Cuma Sarı/AA
"Bu, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir"
Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Siverek İlçe Başkanı Beytullah Elma, İsrail'in filoya saldırısının barbarca olduğunu söyledi.
Sivil gemilere müdahale edildiğini ve yardım taşıyan gönüllülerin hedef alındığını dile getiren Elma, şunları kaydetti:
"Bu, sadece bir saldırı değil hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırım, şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor. Artık yeter. İsrail ancak güçten anlar, kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz."
"Buradan açıkça sesleniyoruz, İslam ülkelerinin liderleri, Gazze'yi yalnız bıraktınız. Sumud'u yalnız bıraktınız." diyen Elma, bu meydanlardan yükselecek sesin, Kudüs'e, Gazze'ye, Sumud'a ve tüm mazlum coğrafyalara umut olacağını vurguladı.
Samsun
Samsun'da Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için Kur'an-ı Kerim okudu.
Fotoğraf: Veysel Altun/AA
Programda katılımcılara, "Marinette" gemisinde bulunan Türk aktivistlerden Samsun Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Araştırma Görevlisi Emine Güneş'in bir televizyon kanalına bağlandığı kayıt dinletildi.
Programda ayrıca, "Sumud'a bir dua, bir imza da sen bırak" etkinliği kapsamında katılımcılar kağıtlara dualarını yazarak imza attı.
Burada basın metnini okuyan gönüllülerden Ayşenur Evren, insanlık tarihinin en ağır kuşatmalarından birine şahit olduklarını söyledi.
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukayı kırmayı amaçlayan aktivistlerden oluştuğunu dile getiren Evren, "Bu filo adaletin, insanlığın ve özgürlüğün sesi olmayı hedeflemektedir. Bu filonun temel hedefi Gazze ablukasını kırmak. Bu doğrultuda Gazze'ye deniz yoluyla ulaşarak hayat kurtaran insani yardımları doğrudan ulaştırmak ve işgalci İsrail'in Gazze'deki katliamları ile sistematik soykırım faaliyetlerini görünür kılmak amaçlanmaktadır. Küresel Sumud Filosu, yeryüzünün tamamında vicdan ve mesuliyet duygusuna sahip tüm insanların ortak duruşunu temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.
Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.
Burdur
Bucak ilçesindeki üçgen kavşakta toplanan kalabalık, ellerindeki dövizlerle sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Bucak İlçe Başkanı Ramazan Kayabaş, bu davayı sahiplenmenin sadece Müslümanların değil, vicdanı olan tüm insanlığın görevi olduğu söyledi.
Kayabaş, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, sadece bir yardım hareketi değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısı, insanlığın zulme karşı ortak iradesinin sembolüdür. Gazze satılık değildir. Filistin halkı yalnız değildir." diye konuştu.
Fotoğraf: Seher Özer/AA
Sakarya
Türkiye Beyazay Derneği Gazze Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonunca Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde haftada birer gün Gazze'de 2 yıldır yaşanan katliam ve soykırımı protesto etmek için "Gazze Nöbeti" tutuluyor.
Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Gar Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları kınadı.
Gazze Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu gönüllüsü Bayram Yılmaz, grup adına yaptığı konuşmada, iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez noktaya ulaştığını söyledi.
Yılmaz, 2 milyon insanın açlığa maruz bırakıldığını belirterek, "Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Mine Yıldırım/AA
Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması için Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileriyle yapılan teşebbüslerin Marc to Gaza ve Sumud filolarıyla yeni aşamaya geçtiğini anlatan Yılmaz, "Sumud kelimesi Arapça kökenlidir ve kelime anlamı olarak 'direnç, sebat, kararlılık.' demektir. Özellikle Filistin direniş kültüründe önemli bir kavramdır." dedi.
Yılmaz, "Sumud"un küresel ölçekte dayanışma hareketlerinin, sokaklarda yankılanan sloganların ve sosyal medyada büyüyen kampanyaların ortak diline dönüştüğünü dile getirerek, İspanya'dan İtalya'ya, New York'tan İstanbul'a dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın Filistin için sokaklara çıktığını, adalet, barış ve onur için ayakta kalma iradesinin en haysiyetli duruşu olduğunu anlattı.
Esir alınan insanların can güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Mavi Marmara ve Vicdan gemisine uluslararası karasularda saldıran bu şımarık ve ahlaksız rejim aynı tavrını Sumud filosundaki gemilere yaparak içlerinde her milletten olan vicdan sahibi insanları hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde esir almıştır. İşgalci Siyonistlerin bugüne kadar bedeli ödetilmeyen saldırganlıkları yüzünden bu arsız çetenin şımarıklığını ve cüretini de arttırmaktadır. Her türlü rüşvet ve tehdidine rağmen ismiyle müsemma Sumud filosunu yolundan döndüremeyen Siyonist rejim insanlık ve vicdan filosuna uluslararası sularda saldırıda bulunmuştur."
Niğde
Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, namaz kılıp, dua etti ve İsrail aleyhine slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Niğde Sivil Toplum Platformu Dönem Sözcüsü Muhammet Sami Alboğa, İsrail'in birçok savaş suçu işlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Uluslararası hukuk dikkate alındığında hastanelerin, ambulansların ve okulların bombalanması, insani yardımların bölgeye ulaştırılmaması, gazetecilerin öldürülmesi, her biri ayrı ayrı savaş suçudur. Demek ki Batı medeniyet demek değilmiş, kan emiciliğin sömürgeciliğin barbarlığın merkeziymiş. Siyonist lobinin tüm dünyada medya üzerine kurduğu baskı ve tekel bu defa işe yaramamıştır. Yaklaşık bir asırdır Siyonizme direnen Filistin halkı 7 Ekim ile birlikte yaşadığı zulmü tüm çıplaklığıyla dünyaya duyurmayı başarmıştır."
Konuşmanın ardında ilahiler okundu ve Küresel Sumud Filosu'nu anlatan kısa film izlendi.
Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA
Erzincan
Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Dörtyol Kızılay Meydanı'nda toplanan kent protokolü ile vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşma yapan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu İsrail'in engellediğini hatırlattı.
Fotoğraf: Emin Ferhat Sevilir/AA
Gazze'nin, ümmetin ortak vicdanı olduğunu belirten Fakirullahoğlu, şöyle konuştu:
"Yürekli insanların vicdanıyla, inancıyla ve insanlık onuruyla yola çıktığı bu gemiler, ablukanın kırılması, açlıktan ölen bebeklere bir damla su, bir lokma ekmek ulaştırmak için yola çıkmıştı. Ama zalim, korkusunu bir kez daha gösterdi. Vicdanı, insafı, yardımı engelledi. Bu engelleme, sadece Filistin halkına değil, insanlığın ortak vicdanına vurulmuş bir darbedir. Unutmayalım ki Gazze sadece Gazze değildir. Gazze İstanbul'dur, Gazze Erzincan'dır, Gazze ümmetin ortak vicdanıdır."
Çocukların ve gençlerin Gazze'yi kendi dertleri bilmek zorunda olduklarını ifade eden Fakirullahoğlu, "Bugün Gazze'ye sahip çıkan genç, yarın vatanına da, mukaddesatına da, İstanbul'a da, Erzincan'a da sahip çıkacaktır." dedi.
Dua edilen programda vatandaşlar, zaman zaman Filistin'e destek sloganları attı.
Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK'ler, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Aydın
Nazilli ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.
Türk ve Filistin bayrakları ile pankart taşıyan vatandaşlar tekbir getirip dua etti.
Grup adına açıklama yapan Kemalettin Bağ, İsrail'in uluslararası sularda barbarca bir saldırıda bulunduğunu savundu.
Saldırıda insani yardım malzemeleri taşıyan gönüllülerin hedef alındığına dikkati çeken Bağ, "Biz bugün burada sadece Gazze için toplanmadık, onurumuzu, öfkemizi, acımızı ve insanlığımızı diri tutmak için toplandık. Masum çocuklar, gözleri yaşlı anneler ve çaresiz babalar için bir araya geldik. Tüm dünya duysun ki buradayız, susturulamayız, zulmünüze boyun eğmeyeceğiz." dedi.
Konuşmanın ardından vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup, oturma eylemi yaptı.
Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt da destek verdi.
Kars
Kars Eğitime Destek Platformu ile Kars Kudüs Platformu tarafından "Sumud ve Gazze için yürüyoruz" programı düzenlendi.
Türk ve Filistin bayraklarıyla Vali Rahmi Doğan Parkı'nda toplanan grup, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etti.
Faikbey Caddesi'nden Sultan Alparslan Külliyesi'ne kadar yürüyen grup, Filistin'e destek sloganları attı.
Grup adına konuşan Kars Eğitime Destek Platformu Başkanı Ayhan Yüreğir, İsrail'in, her fırsatta insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir saldırganlıkla, mazlum Filistin halkına ulaşmaya çalışan yardım girişimlerini hedef aldığını söyledi.
Yüreğir, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu İsrail'in engellediğini anımsatarak, şöyle devam etti:
"Son olarak Gazze halkı için yola çıkan Sumud Filosu, tamamen insani yardımları ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda ilerlerken, İsrail güçleri tarafından alçakça bir baskına uğramıştır. İnsani yardım malzemeleri gasp edilmiş, gemilere el konulmuş, gönüllü yardımseverlerin akıbeti ise halen bilinmemektedir. Bu açıkça uluslararası hukuka, insan haklarına ve vicdana karşı işlenmiş ağır bir suçtur. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu korsanlık, İsrail'in sadece Gazze’deki masum sivillere değil, aynı zamanda küresel insanlık vicdanına da saldırısıdır."
Diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Programa, siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Trabzon
Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan vatandaşlar, "Trabzon Gazze omuz omuza", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.
Özgür Aksa Trabzon Platformu adına basın açıklaması yapan Muhammed Furkan Çelik, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının yalnızca yardım filosuna değil, insanlığın onuruna yapıldığını söyledi.
Küresel Sumud Filosu'nun ekmek, ilaç, bebek maması taşıdığına dikkati çeken Çelik, saldırıda uluslararası hukukun çiğnendiğini dile getirdi.
Çelik, meydanlarda bir araya gelmenin yalnızca öfke değil, görev olduğunu vurgulayarak, "Herkesin üzerine düşeni yapma zorunluluğu vardır. Kimse 'Benim elimden bir şey gelmez.' deme hakkına sahip değildir. Global Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale edilip silahsız sivil aktivistler kaçırıldığı için her aktivistin ülkesi bu vicdan elçilerini kurtarmak için harekete geçmelidir." dedi.
Uluslararası kuruluşlar, insan hakları örgütleri, gazeteci, akademisyen, sanatçı ve yazarlara seslenen Çelik, "Unutmayın sessizlik suça ortaklıktır. Görmezden gelmek bu cinayete onay vermektir. Bugün burada bir kez daha ilan ediyoruz biz Sumud'un, Gazze'nin, Filistin'in yanındayız. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Onların acısı bizim acımızdır. Onların onuru bizim onurumuzdur." ifadelerini kullandı.
"Sumud" kelimesinin Arapça'da direniş, sabır, dik duruş anlamlarına geldiğini anlatan Çelik, "Bugün bu kelime yalnızca filo adı değil, bir insanlık çağrısıdır. Küresel Sumud Filosu'nun mesajı nettir. Zulme boyun eğmeyin, vicdanınızı kaybetmeyin, dayanışmadan vazgeçmeyin." diye konuştu.
Çelik, direnişlerinin Filistin özgür olana kadar devam edeceğini, İsrail işgalinin yıkılacağını kaydetti.
