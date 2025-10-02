AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat: (İsrail karşısında) Sessizlik suç ortaklığıdır
AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar karşısında sessiz kalmanın "tarafsızlık" değil "suç ortaklığı" olacağını belirtti.
Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) düzenlenen oturumda Gazze'de felaket boyutlarına ulaşan insani durum ve gazetecilerin öldürülmesi ele alındı.
Oturumda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Çelik Kanat, İsrail'in Gazze'de hiçbir kısıtlama gözetmeden saldırılarını sürdürdüğüne, yardım girişlerini engellediğine, gazetecileri, Birleşmiş Milletler personelini ve insan hakları savunucuları hedef aldığına ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini durmaksızın genişlettiğine dikkati çekti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "hakikate karşı bir savaş" olarak niteleyen Çelik Kanat, bu savaşın belgelenmesine hizmet eden gazetecilerin de İsrail tarafından yasaklandığını, aç bırakıldığını ya da yerinden edildiğini kaydetti.
Çelik Kanat, "İsrail, bombalar mahallelerini yıkmadan önce çoğunlukla evlerinde aileleriyle birlikte olan 246 gazeteciyi öldürdü ve onları kasıtlı olarak susturdu." dedi.
İsrail'in gazetecileri hedef alarak Gazze'nin "tanıklarını infaz ettiğini" vurgulayan Çelik Kanat, dün gece Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya da değindi.
Filoya yapılan saldırının "insanlığa bir saldırı" olduğunun altını çizen Çelik Kanat, İsrail tarafından alıkoyulan aktivistlerin derhal salıverilmesi çağrısı yaptı.
Çelik Kanat, "Açık konuşalım. Bu savaş İsrail'in güvenliğiyle ilgili değil. Bu, Filistinlileri yaşadıkları yerlerden bir kez daha söküp atmakla ilgili, on yıllardır süren yasa dışı işgal ve mülksüzleştirmenin devamı." ifadelerini kullandı.
AKPM’nin "çifte standartların arkasına saklanamayacağını" ifade eden Çelik Kanat, Meclis'e İsrail’in soykırıma tepki gösterme çağrısı yaptı. Çelik Kanat, "Böyle utanç verici bir sessizliğin geriye hangi ahlaki otorite kalır? Sessizlik tarafsızlık değil, sessizlik suç ortaklığıdır." şeklinde konuştu.
Çelik Kanat, devletlerin ve kurumların İsrail'in zulmüne son verilmesi, Gazze'ye yardım girişlerine izin verilmesi ve hesap verebilirliği sağlaması için derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Ayrıca Çelik Kanat, Orta Doğu'da barış için Türkiye'den daha fazla çalışan başka bir ülke olmadığını vurguladı.