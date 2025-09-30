Dolar
Podcast

Okan Buruk ve öğrencileri Liverpool engelini aşabilecek mi?

Tuba Çürük  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Okan Buruk ve öğrencileri Liverpool engelini aşabilecek mi?

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Galatasaray, evinde Liverpool’u ağırlıyor. Frankfurt yenilgisi sonrası Liverpool maçı öncesi Galatasaray’da nasıl bir atmosfer var? Tüm detayları Anadolu Ajansı Emrah Oktay ile konuştuk.

