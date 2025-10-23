Dolar
İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
logo
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı

İsrail'in savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programı kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi açıldı.

Fatih Türkyılmaz  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programı İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda akademisyenler, insan hakları savunucuları, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Program kapsamında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Holü'nde sergi, belgesel gösterimi ve söyleşilerin yer aldığı yan etkinlikler de yapılıyor.

Etkinlikler kapsamında, AA muhabirlerinin İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım ve zulmü belgeleyen fotoğraflardan oluşan "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi açıldı.

Yine programda, AA'nın "Kanıt Belgeseli"nin gösterimi de yapılacak. Belgeselde, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli AA kitabındaki delilleri üreten gazetecilerin yaşadıkları zorluklar ve tanıklıkları ele alınıyor.

Program kapsamında ayrıca, bugün "Gaza Remains in Frame", "Under an Olive Tree", "Gaza's Missing", yarın "Echoes of a Lost Gaza", "Witness", The Silencing of Anas al-Sharif", "How Israel​​​​​​​ is Weaponising Water in Gaza" ve "Starving Gaza" belgeselleri de gösterilecek.

"Kutsal İşgal", "Gaza's War Through a Child's Eye", "Investigating War Crimes in Gaza", "From Ground Zero" yapımları 25 Ekim Cumartesi, "Why is Israel Targeting Hospitals in Gaza​​​​​​​?" belgeseli de 26 Ekim Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

Yan etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Ayhan Çitil "Gazze Sonrası Mütefekkirlerin Mükellefiyeti", eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk da "Uluslararası Hukuk ve Vicdan" başlıklı kamuya açık söyleşi yapacak.

Etkinlikler kapsamınca ayrıca, Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin eserlerinden oluşan "Hanzala Sanat Sergisi", Ailem Nerede Projesi kapsamında oluşturulan "Gazze Soykırım Fotoğrafları Sergisi" ve minik katılımcılar için "Hayalimdeki Filistin, Çocuk Resim Sergisi" de açıldı.

Filistin konulu kitapların yer aldığı stantların da yer aldığı etkinlikte, Gazze için dua ve dileklerin yazıldığı "Umut Duvarı: Gazze İçin Mesajlar ve Dualar" bölümü de bulunuyor.

