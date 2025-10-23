Dolar
Gündem

Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti

Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'ye ziyarette bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti

Maskat

Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, kentteki programları kapsamında Ulusal Müze'ye geldi.

Emine Erdoğan'ı buraya gelişinde Müze Müdürü Zainab Al Wuhaibi karşıladı.

Ülkenin en önemli kültürel mekanlarından olan ve 7 binden fazla eserin sergilendiği müzeyi gezen Emine Erdoğan, Umman Yarımadası'nda insan yerleşiminin en eski kanıtlarından günümüze kadar uzanan kültürel miras öğelerini yakından inceledi.

Emine Erdoğan, "Toprak ve İnsan", "Denizcilik Tarihi", "Silahlar ve Zırhlar", "Medeniyetin Oluşumu" ve "Para Birimleri Zaman Çizelgesi" gibi isimleri olan galerilerde sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, NSosyal'den ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Umman'ın başkenti Maskat'ta, ülkenin tarihini, denizcilik geleneğini, arkeolojik mirasını ve zanaatkarlık kültürünü bütüncül bir yaklaşımla yaşatan Ulusal Müze'yi ziyaret ettim. Mimarisi ve seçkin eserleriyle ülkenin kimliğini derinlikli bir bakışla ortaya koyuyor. Kültürel mirası koruyan bu nadide yapının, bir ilham kaynağı olarak geleceğe taşınmasını diliyorum."

Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti
