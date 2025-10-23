Dolar
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile heyetler arası görüşmelere katıldı
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.

Mümin Altaş  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

MASKAT

Al Alam Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.

