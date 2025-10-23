Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.
MASKAT
Al Alam Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.
