Dolar
41.99
Euro
48.87
Altın
4,146.55
ETH/USDT
3,820.00
BTC/USDT
109,000.00
BIST 100
10,635.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karadeniz'de balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) ekipleri, Karadeniz'deki balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalarını Hopa ile İğneada arasındaki kıyı bölümünde bu yıl da sürdürecek.

Duyğu Avunduk  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Karadeniz'de balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

Trabzon

SUMAE bünyesinde görevli 17 kişilik ekip, 45 gün sürecek araştırma faaliyetlerine Hopa'dan başlayacak.

SÜRAT-1 gemisiyle hareket edecek ekip, İğneada'ya kadar hamsi, istavrit, çaça, mezgit, lüfer, palamut ve kalkana yönelik araştırma yapacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yomra Limanı'nda son hazırlıklarını yapan ekip, yaklaşık 10 gün sonra araştırma için Karadeniz'e açılacak.

SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, AA muhabirine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki projeler kapsamında yapılan araştırmalarda, ekonomik değeri yüksek balık stoklarına yönelik çalışılacağını söyledi.

En fazla araştırma yaptıkları türler arasında ekonomik getirisi olan hamsi, istavrit ve çaça gibi balıkların yer aldığını aktaran Kasapoğlu, "Bunların dışında hepimizin lezzetle yediği, mezgit, barbon ve kalkan gibi dip balıklarının da izlemesi yapılmaktadır. Kalkan daha çok nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan onu korumaya yönelik stoklarını takip ediyoruz." dedi.

Balıklarda boy, frekans dağılımı, ağırlık, cinsiyet ve yaş gibi popülasyon dinamiklerini içerecek olan tüm verilerin kaydedildiğine işaret eden Kasapoğlu, "Seneye bunların ne kadarını avlamalıyız, ne kadarı denizde kalmalı, bu türlerin soyunu sürdürebilmesi için biz hangi önlemleri almalıyız? sorularının cevabı bu projelerin sonucunda elde ediliyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada'da kuvvetli sağanak nedeniyle denizin rengi değişti
Can Holding'e yönelik operasyonda hakimliğinin tutuklama kararına ilişkin yazısına ulaşıldı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turu İzmir'de yapıldı
Karadeniz'de balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor
TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor

Benzer haberler

Karadeniz'de balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Karadeniz'de balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Trabzon'da doku kültürü laboratuvarında yılda yaklaşık 200 bin fidan üretiliyor

Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

Karadeniz su ürünleri ihracatından 9 ayda 278,7 milyon dolar kazandı

Karadeniz su ürünleri ihracatından 9 ayda 278,7 milyon dolar kazandı
Trabzon'daki Taşlıyatak Yaylası ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Trabzon'daki Taşlıyatak Yaylası ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
AB: Karadeniz ve Orta Asya girişiminde Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor

AB: Karadeniz ve Orta Asya girişiminde Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet