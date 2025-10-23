Dolar
Gündem

TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı şehitleri, birinci yıl dönümünde anılıyor.

Firdevs Bulut Kartal  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor

Ankara

TUSAŞ, saldırıda yaşamını yitirenler için özel bir video hazırlayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Unutmadık, unutmayacağız! Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yad ediyoruz.

Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak, aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz.

Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun."

TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor
