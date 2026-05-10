Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Annelerimizin emeği, fedakarlığı ve duaları, sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Annelerimizin emeği, fedakarlığı ve duaları, sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir." ifadesini kullandı.

Duran, Anneler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hayata anlam katan en kıymetli değerin bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgi olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Annelerimizin emeği, fedakarlığı ve duaları, sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir. Onların varlığı, her türlü zorluğu aşmamıza güç veren en büyük ilham kaynağıdır. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle ve duayla yad ediyorum."

Duran, paylaşımında Anneler Günü'ne özel hazırlanan bir videoya da yer verdi.

