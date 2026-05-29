İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İstanbul'un fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Duran, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal'deki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür. 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş; ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir haline gelmiştir."

Fatih Sultan Mehmet'in ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışının kendi döneminden sonraki yüzyıllara da yön verdiğini vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yad ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir."