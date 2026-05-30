Kanye West'in İstanbul konseri öncesi metroda izdiham yaşandı

Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitmek isteyen binlerce kişi metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda izdiham yaşandı.

İstasyonda peronlar ve koridorlar kısa sürede dolarken, yolcular ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Aktarma noktalarında oluşan kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde uzun kuyruklar meydana geldi.

Stadyuma yönelen çıkışlarda yürüyen merdivenler ve merdiven boşlukları tamamen dolarken, güvenlik görevlileri ve metro personeli yolcu akışını kontrollü şekilde sağlamaya çalışıyor.

Konser alanına ulaşmak isteyen müzikseverler, yoğunluğa rağmen etkinlik öncesindeki heyecanlarını cep telefonlarıyla görüntü çekerek ve sohbet ederek sürdürüyor.

Yetkililer, konser çıkışında da benzer yoğunlukların yaşanabileceğini belirtiyor.

ILS Vision tarafından organize edilen konsere, yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

Before party ve after party etkinliklerinin yer aldığı konserde, ayrıca DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlenecek.

Sabaha kadar devam edecek programda Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahne alacak.

Organizasyona her yaş grubundan dinleyicinin katılması beklenirken, 16 yaşından küçük çocuklar ebeveynleri refakatinde etkinliğe giriş yapabiliyor.