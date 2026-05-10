Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Prolift Giresun Sanayispor'u 7-0 yenen Fenerbahçe ArsaVev, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını sarı-lacivertliler, 6 ve 35. dakikalarda Peritan Bozdağ, 18. dakikada Alvez, 28 ile 45+1. dakikada Staskova'nın golleriyle 5-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip, 54. dakikada İpek Kaya ve 58. dakikada Zeynep Kerimoğlu'nun golleriyle sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten ve Trabzonspor ile farkı 7'ye çıkaran Fenerbahçe ArsaVev, 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli takım, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Karşılaşmanın ardından şampiyonluk tişörtlerini giyen Fenerbahçeli futbolcular, şampiyonluğu taraftarlarıyla beraber kutladı.

Bakan Bak, Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-26 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ArsaVev'i kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev'i tebrik ediyorum. Sezonun bitimine iki hafta kala mutlu sona ulaşan sarı lacivertli ekibe başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

