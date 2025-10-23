Dolar
41.98
Euro
48.79
Altın
4,108.79
ETH/USDT
3,855.70
BTC/USDT
109,127.00
BIST 100
10,669.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan, Umman'da medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, iki dost ve kardeş ülke Türkiye ve Umman arasında medya, enformasyon ve kamu diplomasisi alanlarında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
İletişim Başkanı Duran'dan, Umman'da medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iki dost ve kardeş ülke Türkiye ve Umman arasında medya, enformasyon ve kamu diplomasisi alanlarında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını artırarak kurumlar arasında daha yakın bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlayan Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurlarında, Umman Sultanlığı Enformasyon Bakanı Dr. Abdullah Al Harrasi'yle birlikte "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Enformasyon Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"İki dost ve kardeş ülke Türkiye ve Umman arasında medya, enformasyon ve kamu diplomasisi alanlarında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını artırarak kurumlar arasında daha yakın bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlayan bu mutabakat zaptının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu işbirliğinin, iki ülke arasında doğru, güvenilir ve çok boyutlu bilgilendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kültürel etkileşimin ve ortak değerlerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor
Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı
İzmir'in Foça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak Holding FETÖ davasında 7 sanığın mahkumiyeti ile şirketlerin müsaderesi kararları onandı
İletişim Başkanı Duran'dan, Umman'da medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan, Umman'da medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan, Umman'da medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı

İletişim Başkanı Duran: Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet