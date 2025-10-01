Dolar
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
İsrail'in artan tacizleri Global Sumud filosundaki aktivistlere nasıl yansıyor?

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivist Semanur Sönmez Yaman yolculuğun detaylarını, filodakilerin ruh halini ve İsrail tacizlerini anlatıyor.

Faruk Çalışkan  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
İsrail'in artan tacizleri Global Sumud filosundaki aktivistlere nasıl yansıyor?

