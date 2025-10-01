Dolar
Podcast

Gazze’deki çocukların yaşama hakları neden korunamadı?

Ümmühan Atak  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Gazze’deki çocukların yaşama hakları neden korunamadı?

İstanbul
7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in soykırım ve açlık dayattığı Gazze’de hayatlarını kaybeden Filistinlilerin sayısı 66 bini geçti. Binlerce çocuğun da yaralanıp öldürüldüğü Filistin’de yaşananları, 1 Ekim Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Çalım ile konuştuk.

