"Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Yeni Rotası" kitabı hangi ihtiyaçtan doğdu?

Betül Sümeyye Us  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
"Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Yeni Rotası" kitabı hangi ihtiyaçtan doğdu?

İstanbul

Anadolu Ajansı (AA) Yayınları tarafından, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle desteklenen "Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Yeni Rotası-Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı" kitabı raflardaki yerini aldı. Türkiye’de gazetecilere yönelik hazırlanan ilk Artırılmış Gerçeklik (AR) destekli interaktif yayın olma özelliğini taşıyan kitabın içeriğini, yapay zekanın gazetecilik mesleğini nasıl dönüştürdüğünü kitap yazarlarından Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Öğretim Üyesi Dr. Necati Vardar ile konuştuk.

